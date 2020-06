El delantero noruego Eaerling Haaland dijo que de momento no piensa dejar al Borussia Dortmund, equipo al que llegó en verano, y con el que, como recordó, tiene un contrato hasta 2024.

"No pienso en esas categorías, tampoco pienso mucho en el futuro. Vivo en el presente. El Dortmund es uno de los mejores clubes del mundo, he firmado un contrato a largo plazo y acabo de llegar. Por eso no pienso para nada en dejar el club", dijo Haaland en una entrevista con los medios del grupo Funke.