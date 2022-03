El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séptuple campeón mundial de Fórmula Uno, que este viernes no pasó del noveno tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Baréin, el primero de este año, declaró en el circuito de Sakhir que "no" están "jugando al despiste" y que simplemente "no" están "para ganar" la primera carrera de la temporada.

"No estamos jugando al despiste, como la gente cree que estamos haciendo; pero trabajaremos tan duro como podamos para sobreponernos a esta situación y hacerlo lo mejor que podamos", explicó Hamilton, de 37 años, que hace dos años igualó el récord de siete títulos mundiales del alemán Michael Schumacher y que en Baréin logró cinco de sus 103 victorias en la F1, otra de las plusmarcas históricas que posee el excéntrico y espectacular piloto de Stevenage, que ahora pretende convertir en compuesto su apellido, uniéndole el de su madre, Larbaselier.