El británico Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial de Fórmula Uno, sigue activo en las redes sociales para mostrar su tristeza y enfado por la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis (EEUU), y este martes se declaró "completamente sobrepasado por la rabia"

"Esta última semana ha sido muy oscura. He fallado en mantener mis emociones. He sentido tanta ira, tristeza e incredulidad en lo que mis ojos han visto... Me siento completamente abrumado por la rabia al ver tan flagrante desprecio por las vidas de nuestra gente", afirmó en Instagram y Twitter.