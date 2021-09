El británico Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá segundo en la clasificación al esprint de este sábado (16:30 horas CEST, -2 GMT), tras ser 96 milésimas más lento que su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, una situación que le hace ser optimista de cara a la carrera al asegurar que “tiene buena pinta” para ellos.

“Todos los puntos cuentan. Antes de nada, enhorabuena a Bottas, he ido bien hoy, pero él ha sido más rápido en la última vuelta y no he podido igualarlo. Tiene buena pinta para nosotros”, dijo en la señal internacional al acabar la clasificación.