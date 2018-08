El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, reconoció tras quedar segundo en el Gran Premio de Bélgica que el ganador, el alemán Sebastian Vettel, le pasó "como si no estuviera".

"Enhorabuena a Sebastian, hemos hecho todo lo que hemos podido, no lo hemos hecho tan mal al final, pero me pasó en la recta como si no estuviera. Hemos empujado para ver si lo alcanzábamos pero no ha podido ser", manifestó el piloto británico.