La cadena HBO confirmó este viernes que producirá una serie sobre el equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers en la década de los años 80 y en la que jugadores como "Magic" Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y Jerry West serán protagonistas.

Sin título definitivo, el nombre provisional del proyecto es "Showtime" (tiempo de espectáculo), como el mítico estilo de juego impulsado por Los Lakers. El argumento se inspirará en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s", escrito por Jeff Pearlman sobre una de las épocas más apasionantes del baloncesto.