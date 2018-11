Thierry Henry, entrenador del Mónaco, destacó este martes, en la víspera del partido de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, que es "un honor" para él "estar al lado" de Diego Simeone, su homólogo rojiblanco, y expresó que ha transmitido a sus jugadores que "disfruten" del duelo.

"No os voy a decir lo que vamos a hacer mañana, pero no es muy difícil de imaginar. Siempre hablamos del Atleti, dicen que sólo juega a la contra, pero no es verdad. Luchan el uno para el otro. Simeone tiene este club en su piel, es un entrenador extraordinario y es un honor para mí estar al lado de él", dijo en rueda de prensa.