Miguel Herrera, entrenador del América mexicano, presumió este viernes de que su equipo tiene dinero de sobra para comprar refuerzos, pero no es lo que buscan en este momento.

"No es que el América no tenga dinero para comprar, tenemos y de sobra por la venta de jugadores de los últimos torneos, pero hoy no estamos buscando bombazos aunque lo podamos hacer, buscamos traer calidad en cada contratación", aseveró en conferencia de prensa.