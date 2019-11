El entrenador del América del fútbol mexicano, Miguel Herrera, aseveró este viernes que a diferencia de otros equipos, en sus Águilas hay limpia (barrida) si no se califica a la Liguilla para pelear por el título.

"Ya lo he dicho desde mi primera etapa, llegué para calificar al equipo, y después no dejamos de meternos, lo mismo pasa en mi segundo periodo. Así es en este equipo, hay una limpia cuando no hay una calificación a Liguilla", explicó el timonel al final del entrenamiento matutino de los azulcremas.