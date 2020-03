José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), aseguró este miércoles que no se ha “planteado” la posibilidad de que no se disputen los Juegos Olímpicos de Tokio, programados del 24 de julio al 9 de agosto, debido al coronavirus ya que prefiere no ponerse en esa hipótesis debido a que “es un escenario cambiante”.

“No me lo he planteado. Hay que dejar que las cosas vayan evolucionando, en un escenario tan cambiante como este creo que mejor no ponernos en esta hipótesis”, declaró el también presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI).