El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, dijo que si su equipo no derrota al Borussia Dortmund el sábado no merecerá ser campeón, aunque pudiera lograrlo en lo que queda de la temporada.

"Tenemos que ganar, no hay alternativa. Si no ganamos me gustaría que, sin embargo, saliéramos campeones pero no lo mereceríamos", dijo Hoeness que recordó que el Bayern ya perdió el primer partido contra el Dortmund por 3-2.