El delantero del Valencia Hugo Duro considera que la jugada del minuto, su caída en una disputa con Daniel Vivian en el área del Athletic Club, "ha sido un penalti como un castillo" que podía haber desnivelado a su favor el empate a uno final del encuentro.

"Creo que es un penalti como un castillo. Me traba por detrás y me tira al suelo. Me parece clarísimo. En directo me ha parecido penalti clarísimo, el típico en el que te arrolla el defensa. No se ha querido complicar el árbitro", ha dicho el jugador che a los micrófonos de DAZN tras el encuentro.