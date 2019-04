El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, se disculpó por sus declaraciones sobre su compañero Sofiane Boufal a la finalización del partido contra la SD Huesca (3-3), y en sus redes sociales dejó claro que su intención no era señalar al internacional marroquí.

"Nada más sonar el pitido final he atendido a la televisión enviando un mensaje equivocado sobre un compañero. Me expliqué mal o se me entendió mal, esa no era mi intención. No soy nadie para hacerlo, y yo soy el primero que fallo", escribió el lateral derecho, junto a una imagen de un entrenamiento en la que aparece con Boufal.