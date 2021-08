El velero español "Hydra" de Fernando León se proclamó este sábado vencedor de la Copa del Rey Mapfre de vela en la clase estrella de la regata -BMW ORC 1-, tras un ajustado final en la bahía de Palma con el argentino "From now on" de Ezequiel Despontin. En la imagen, celebraciones en "Alegre" (IRC), tras el final de la regata. EFE/ Nico Martinez / Copa Del Rey Mapfre.