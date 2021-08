El "Hydra" de Óscar Chávez y patroneado por el campeón olímpico Fernando León ha acentuado su dominio en la clase estrella de la Copa del Rey Mapfre de vela -BMW ORC 1- al sumar dos primeros puestos este viernes y ya es un firme candidato a coronarse vencedor en la bahía de Palma, donde están compitiendo más de 1.000 regatistas de 105 equipos de 19 países.

El "Aifos 500" del rey Felipe VI afrontará la regata decisiva situado en la cuarta posición, detrás del "Hydra", "From now on" y "Rats on fire" tras una jornada que se atrasó una hora por la falta de viento.