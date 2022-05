Tras casi 21 años de carrera profesional, Rafa Nadal ha llevado el límite a su cuerpo. Y también a su piel, que cuida con protección oral. Unas innovadoras cápsulas que tienen su origen en la empresa española Cantabria Labs, junto a la Universidad de Harvard. Susana Rodríguez, directora general de la compañía, detalla en EFE cómo es su relación con el único tenista que ha logrado ganar 21 Gran Slams.

“Rafa es una persona que tiene mucha credibilidad”, asegura en una charla con EFE en la que pondera el compromiso del manacorí en la concienciación del cuidado de la piel a través de diferentes campañas, como en el encuentro ‘Lo importante, la salud’ llevado a cabo en la Rafa Nadal Academy. Además, Susana Rodríguez cuenta su incursión en el mercado estadounidense de la mano de Sofía Vergara.

Pregunta: ¿Cómo nace la empresa?

Respuesta: Cuenta con más de 30 años de historia. Era una empresa pequeñita, perteneciente a un holding de compañías y la familia Matji decidió entrar en la compañía para ver cómo estaba. Al principio pensaron que era una empresa que había que cerrar, pero Juan Matji -ahora presidente- vio que había posibilidades y se fue desarrollando. Empezamos a trabajar más la dermatología con visos a desarrollarse de una forma muy holística.

P: Su figura es importante dentro del mundo empresarial porque hay pocas mujeres directivas. ¿Se considera un ejemplo?

R: Bueno, yo no creo que sea ejemplo de nada, sinceramente. Lo que puedo decir es que siempre he creído en la cultura del esfuerzo y que las cosas llegan cuando las trabajas; no quiere decir que todo llegue, pero te llegan oportunidades cuando estás trabajando. Hay una frase que digo mucho que es que “hay que mover el tacón”, no en femenino, los hombres también llevan tacón. ¿A tu casa te pueden venir a buscar? Sí, pero cuanto más relevante eres más llaman a tu puerta, pero tienes que salir y conocer. El mundo está lleno de posibilidades.

P: Lidera una empresa con 1.000 empleados. ¿Qué liderazgo ejerce?

R: Me considero una persona muy cercana, que no está reñido con la firmeza. Creo muchísimo en la transversalidad. Estamos en un momento en el que trabajamos mucho a través de personas de diferentes países liderando proyectos para todo el grupo; es una manera bonita de ligar a gente a proyectos más grandes y de rescatar talento dentro de la organización. Nosotros somos una compañía que somos muy auténticos. Pivotamos en los tres valores de innovación, emprendimiento y cercanía; además creo que no puede haber innovación sin emprendimiento. Hay otra cosa muy relevante que es que me gusta mucho acompañar a las personas en su camino profesional. Durante la pandemia tuvimos empleo neto positivo, en 2021 también y en 2022 cerraremos también con empleo neto positivo.

P: La base, el origen, de la empresa está en Cantabria, pero tienen presencia en 80 países. ¿Cómo les beneficia esa Marca España a la hora de expandirse?

R: Tenemos hasta tres plantas de fabricación en España -Santander, Madrid y Tarragona- y eso genera mucho empleo local; estamos muy orgullosos por ello. Tenemos una I+D muy relevante, en ingredientes tecnológicos propios, pero para nosotros es muy importante hacer alianzas con universidades. Además, hace poco hemos llegado a un acuerdo con Baïa Food, una empresa española de alimentos para desarrollar nuevas oportunidades dentro de la alimentación técnica especial.

P: ¿Notaron como empresa que la pandemia llevó a que la gente cuidara más su salud?

R: Sin duda. A nivel personal, por lo que he visto a mi alrededor, y como compañía también. Hemos hecho una encuesta hace unos meses a 5.600 personas sobre los hábitos de salud y se nota que nos queremos cuidar más, porque hemos visto la importancia que tiene, y también la importancia que tiene el personal sanitario.

Hemos visto que la mayor parte de la población es consciente de que se tiene que cuidar y que cree que se cuida lo suficiente, pero hemos visto que no es de verdad lo necesario. Hemos visto que las mujeres son más afines al cuidado de la alimentación y los hombres en hacer deporte todos los días; y es necesario la combinación de las dos cosas.

P: ¿Por qué piensan en Rafa Nadal como embajador de la marca?

R: Nos agarramos a Rafa Nadal como una figura muy relevante que nos ayuda a difundir los valores de cuidar la salud, que es nuestro propósito. Le buscamos por muchos motivos. Es difícil encontrar a una persona que no admire a Rafa, tanto profesional como personalmente. Vimos una unión muy importante con lo que eran sus valores. Cantabria Labs cree mucho en la cultura del esfuerzo y Rafa Nadal es el exponente de esto y de la humildad. Creímos que había una unión muy importante por ello.

Además, Rafa es una persona que tiene mucha credibilidad y nos hemos asociado a él para una campaña de concienciación de la mano de Rafa para viralizarla y siempre acompañado de la bata blanca. Hicimos el encuentro ‘Lo importante, la salud’ en la Rafa Nadal Academy con la participación de médicos de todo tipo y también la campaña de fotoprotección enfocada al consejo de visitar al dermatólogo.

P: ¿Y cómo se produce el acercamiento a Rafa Nadal para presentarle su compañía?

R: Llegamos a través de nexos comunes. Surgió de manera espontánea. Llevamos muchos años haciendo responsabilidad social corporativa debajo del radar y dentro de esto trabajábamos con la Fundación ‘Lo que de verdad importa’ y ahí nos conocimos. Rafa escuchó lo que hacíamos y el tipo de empresa que éramos. Una empresa no excesivamente grande, pero que nos gusta hacer las cosas. Él se sintió cómodo con nosotros. Ha sido un camino de tres años y espero que siga por mucho más tiempo.

P: Aplicado al tenis, esta alianza le provoca beneficios en el cuidado de su piel en torneos con mucho calor como, por ejemplo, Wimbledon, Roland Garros… ¿os pide algo en especial para estos torneos?

R: Para un deportista como él, cualquier fotoprotector no es válido porque se te puede meter en los ojos, te tienes que limpiar y al agarrar la raqueta se te puede resbalar… Nosotros somos los descubridores, o pioneros, en la fotoprotección oral. La desarrollamos de la mano de la universidad de Harvard. En este tipo de deportistas es clave porque no te estás embadurnando la cara.

A raíz de ello también hemos desarrollado formulaciones específicas con una mayor adherencia enfocadas al mundo del deporte, buscando soluciones para que este tipo de personas estén cada vez más protegidas.

P: Además de Rafa Nadal y Sara Andrés -medallista paralímpica-, cuentan con una colaboración con la actriz y modelo Sofía Vergara. ¿Cómo nació?

R: Empezó porque era una amante de Heliocare -marca de fotoprotección de Cantabria Labs-. Ella nos contactó, nos llamó a Madrid, para decirnos que le encantaría desarrollar una marca. Es una amante del sol y empezamos a hablar con ella. Estamos desarrollando una línea de ‘Skin Care’ -productos para el cuidado de la piel- que esperamos que pueda ver la luz en 2023 y la lanzaremos inicialmente en Estados Unidos.