Los jugadores del Athletic Aritz Aduriz (c), Raúl García (i) e Ibai (d) durante el primer entrenamiento del equipo. EFE/JAVIER ZORRILLA/Archivo

El jugador del Athletic Club Ibai Gómez está ya recuperado del fuerte golpe en un gemelo que le hizo perderse la primera jornada de LaLiga y, según confirmó el propio jugador, se encuentra "bien y a disposición" del técnico, Gaizka Garitano.

"Tuve un golpe fuerte en el gemelo, que fue antes de jugar en Londres y Santander -sus dos últimos partidos de pretemporada-, pero me encontraba bien y se me creó un hematoma dentro que me hizo estar mal una semana", aclaró el delantero bilbaíno tras el entrenamiento a puerta cerrada desarrollado este jueves en Lezama.