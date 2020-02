Ibai Gómez reconoció este miércoles en Lezama que en el pasado mercado de invierno recibió una oferta para fichar por el Espanyol de su extécnico Abelardo Fernández, pero que el entrenador del Athletic, Gaizka Garitano, no permitió su salida.

"Sí tuve opciones de salir en invierno. Hablé con Gaizka y con el club para decirles cómo veía la situación, pero Gaizka me dijo que no había opción porque todos somos importantes, que no iba a salir nadie, salvo Cris (Cristian Ganea) si tenía opciones", desveló.