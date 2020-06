El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra dijo este jueves que confía en que el partido que enfrentará a su equipo con el Valencia el domingo en La Cerámica se desarrolle con normalidad a pesar de que considera que la hora del partido, las 17:00 horas, es un horario peligroso por las altas temperaturas de finales del mes de junio.

"No sé los motivos para poner el partido a las cinco de la tarde, lo que sí sé es que es un horario peligroso. No vamos a negar y esconder que así es, pero no podemos hacer nada, ya que no somos nosotros los que ponemos esos horarios. A partir de ahí, nos tocará afrontarlo de la mejor manera posible y, rezaremos que no pase nada. Esperemos que a nadie le pase nada y que sea un partido como cualquier otro", dijo Iborra.