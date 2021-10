El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra , quien reapareció la pasada jornada ante el Betis tras diez meses sin jugar, señaló en rueda de prensa que saltar al terreno de juego fue como volver a debutar y agregó que está con ganas de jugar más y poder ayudar al equipo.

“Estoy contento, no pletórico, pero sí feliz. Es como si volviera a debutar y ahora estoy con ganas de jugar más y ayudar al equipo.Me sentía uno más en pretemporada, pero el covid me hizo parar y no pude jugar partidos. Llegó la competición y es más complicado entrar, pero esto es muy largo y durante una temporada hay muchos momentos. Estoy preparado y recuperado para poder ayudar ya”, recalcó.