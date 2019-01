El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra señaló ante los medios de comunicación que no piensa que el equipo pueda acabar perdiendo la categoría, a pesar de que en la actualidad ocupa la penúltima plaza de la clasificación.

"No se me pasa por la cabeza el descenso y veo muchas cosas positivas para pensar que podemos y en eso pienso y con eso me quedo", explicó el único refuerzo del Villarreal en este mercado invernal.