Ignacio Camacho, canterano del Atlético de Madrid y exinternacional con España, decidió este lunes retirarse del fútbol profesional después de sufrir repetidamente problemas en el tobillo izquierdo que le obligaron a pasar hasta cinco veces por el quirófano, pero sin éxito.

"Luché sin parar para volver al campo. Me voy con la conciencia tranquila porque he hecho todo lo posible. Todo para volver y hacer lo que tanto me gusta: el fútbol", dijo el excentrocampista español en rueda de prensa en la que también se anunció que permanecerá en el Wolfsburgo alemán para trabajar en los despachos.