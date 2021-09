El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, valoró el empate ante el Sevilla como si hubiera sido un triunfo, se declaró "orgulloso" de su plantilla tres días después de competir ante el PSV Eindhoven en Liga Europa y aseguró que si alguien mereció el triunfo fueron ellos.

"Estoy contento porque el primer tiempo hemos estado tremendos pero también cuando a partir del minuto 70 ellos han sido más peligrosos hemos estado bien, con gente que debutaba y que no había competido junta por lo que estoy muy contento. Si no puedes ganar es importante no encajar y no perder", declaró tras el encuentro Alguacil.