El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha dicho que la posibilidad de que el Athletic Club haga pasillo este miércoles al equipo donostiarra como campeón de Copa es lo que "menos" le importa del próximo derbi, porque el conjunto vizcaíno ya demostró con su comportamiento deportivo tras la final "lo gran equipo que es".

"No sé si habrá pasillo o no, pero es lo que menos me importa. Hagan o no lo hagan, el Athletic demostró lo gran equipo que es porque es fácil cumplir a las buenas, pero la grandeza se demuestra cuando se pierde y estuvieron muy bien el día de la final", ha explicado este martes Imanol en rueda de prensa.