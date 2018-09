El español Ion Izagirre (Bahrain), novenos clasificado en la Vuelta a España, afronta "con ilusión" tanto el próximo Mundial de Innsbruck como su próxima etapa como corredor del Astana.

"El Mundial me hace ilusión. Ya hemos visto cómo está Valverde, aunque los últimos días de la Vuelta quizá no estuvo fino. No puedes estar a tope durante las tres semanas. Yo creo que con una buena recuperación estará a tope para el Mundial".