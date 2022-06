La española Iris Tió se clasificó para la final de 'Solo' al conseguir la sexta mejor nota en la previa con 89.03333.

Tió interpretó el tema You’ve Got The love de Florence and the Machine en el que las partes musicales de violín de la coreografía están grabadas por su propia madre, que es profesora y ha desarrollado parte de su carrera musical en la Orquesta nacional de España.