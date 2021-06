La ausencia de Sergio Ramos de la lista para la Eurocopa es una buena noticia para Suecia, admiten Emil Forsberg y Alexander Isak, dos de los referentes del equipo que este lunes debuta contra España en La Cartuja.

"Es un jugador determinante, con mucha experiencia. Es positivo para nosotros que no esté, es un plus para nosotros. Pero no hay que olvidar que tienen buenos jugadores para reemplazarlo", dijo Isak en rueda de prensa en la concentración sueca en Gotemburgo.