España tendrá la delegación más numerosa de motociclistas en el Dakar 2019, y entre ellos figurará Israel Borrell (Albacete, 1974), casi desconocido en su país natal pero con todo un renombre forjado en Perú, donde pilota motos desde hace veintitrés años y es el flamante campeón nacional de supercross.

"Me inscribo como español porque me exigen el pasaporte. A mí me encanta correr como español, pero el 90 % del apoyo que recibo en patrocinadores y de la gente que me sigue es de Perú", comentó Borrell en una entrevista a la Agencia Efe.