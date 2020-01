La tenista eslovena Dalila Jakupovic sufrió un intenso ataque de tos como consecuencia de la calidad del aire que le obligó a a retirarse de su encuentro frente a la suiza Stefanie Vogele cuando vencía por 6-4 y 5-6 en la primera ronda de la previa del Abierto de Australia.

“Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratoria, es más, a mi me gusta el calor”, aseguró la tenista.