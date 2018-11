Los jugadores del Movistar Estudiantes, el base estadounidense Omar Cook (i) y el alero italiano Alessandro Gentile (d), ante el alero del Barça Lassa, Víctor Claver (c), durante el partido correspondiente a la novena jornada de Liga Endesa en el WiZink Center de Madrid. EFE

El pívot serbio del Movistar Estudiantes Nikola Jankovic aseguró a EFE que los 17 puntos de diferencia en la derrota ante el Barcelona Lassa (84-101) no se corresponden a la distancia real entre ambos conjuntos y que el error de su equipo fue no ser competitivo los 40 minutos.

"No, esa diferencia no es la diferencia real. El Barcelona es un equipo 'top' de la Euroliga, que luchará por la Final a Cuatro seguro, y que tiene un gran entrenador. Nosotros hicimos un partido sólido, pero en unos minutos malos en el segundo cuarto ellos llegaron a irse de 20, y no pudimos remontar", argumentó.