El duelo japonés entre Take Kubo y Takasi Inui no tuvo lugar, para decepción de los aficionados nipones que se acercaron a Ipurua y que ya conocían que el Eibar no había convocado a su futbolista asiático, lo que aprovechó el centrocampista cedido por el Real Madrid para monopolizar la atención mediática en un encuentro en el que brilló y marcó el segundo tanto.

Kubo fue titular con el Mallorca, en cuyo once se ha consolidado, y su equipo se llevó el triunfo de un campo del que la pasada jornada salió trastabillado el Levante (3-0), siendo partícipe muy importante de esta victoria.