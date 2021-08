André Jardine, seleccionador brasileño de fútbol olímpico, destacó en la rueda de prensa previa a la final contra España de este sábado (13:30 horas CEST; -2 GMT) que la selección española campeona del mundo en 2010 y el Barcelona entrenado por Pep Guardiola le “sirvieron de inspiración”.

“La selección española que fue campeona del mundo me llamó mucho la atención, y el Barcelona de Guardiola, sobre todo, que me hicieron reflexionar sobre el juego y que se podía ir más allá; me sirvieron de inspiración”, comentó sobre sus referentes a la hora de formar su propio estilo como entrenador.