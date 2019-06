El ciclista colombiano Jarlinson Pantano anunció este martes su retirada del ciclismo tras ser suspendido por su equipo por dar positivo por EPO, aunque insistió en que es inocente y en que no sabe cómo entró la sustancia a su cuerpo.

"Soy inocente. No me había pronunciado porque mi abogado me había dicho que no hablara. Pero tengo la conciencia tranquila, no hice nada malo. La gente que me conoce cree en mí", dijo Pantano al portal "Ciclismo sin límites".