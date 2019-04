El chileno Nicolás Jarry aseguró que el triunfo que logró este martes en el Trofeo Conde de Godó ante el alemán Alexander Zverev, número tres del ránking ATP y segundo cabeza de serie del torneo, por 3-6, 7-5 y 7-6, es "una de las mayores victorias" de su carrera.

"Desde el fondo Zverev no estaba jugando a nada, por eso en el tercer set se vio que yo tenía el control. Estaba buscando mi error y no lo consiguió. La clave fue neutralizar su servicio y atacarle el segundo saque. Creo que eso me dio mucha ventaja", explicó.