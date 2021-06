El defensa Jaume Costa dijo este miércoles, en su despedida del Villarreal tras diez años en la entidad, que siempre será del equipo castellonense y que se marcha "muy reconocido" por el trabajo desarrollado en este tiempo.

“Si tengo que definir mi paso por el Villarreal tengo que decir que ha sido espectacular. Once años espectaculares, no solo por el título, que también, pero es por todo. Pero me quedo con la gente, con el club, con el cariño y con la posibilidad de poder haber estado 10 años”, dijo el defensa valenciano ante los medios.