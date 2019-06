Javi Guerra, el mejor maratonista español de la actualidad, ha vuelto "tocado en un glúteo" de la concentración de Doha, sede de los próximos Mundiales, y con la sensación de que en las condiciones meteorológicas que se prevén para esas fechas (27 de septiembre a 6 de octubre) "es un poco jugar con la salud de los atletas".

"Tengo un glúteo tocado, cerca del sacro. Me están haciendo pruebas, a ver qué puede ser. Se me puso el dolor a los tres días de estar allí, no sé si a causa del cambio de terreno, porque estuvimos entrenando en un sitio complicado. No había pistas de atletismo porque todo está en obras por el Mundial", explicó el atleta segoviano a EFE.