El nuevo portero de la Sociedad Deportiva Huesca, Javi Varas, ha declarado este miércoles en el acto de su presentación que llega al conjunto aragonés "con muchas ganas de ayudar al equipo para lograr el objetivo de la permanencia".

"Vengo a sumar con mucha ilusión. Desde el primer momento que me puse en contacto con el club no me lo pensé dos veces. Vengo durante tres meses a aportar mi experiencia y trabajo al equipo", ha explicado en su comparecencia antes los medios de comunicación.