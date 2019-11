Javier Aguirre, entrenador del Leganés, afirmó que no hace cuentas para saber los puntos que le permitirían a su equipo salir de la zona de abajo de la clasificación en la que actualmente se encuentra.

"No he hecho cuentas. Noventa minutos para mañana y vamos viendo. No puedes, no debes. Nunca salen las cuentas. Es lo mismo que con las amarillas. Que si Roque tiene cuatro y Recio otras cuatro... juega y si te sale, te sale. No puedes estar en eso porque las cuentas nunca salen, ni las amarillas, ni las rojas.... me han salido siempre mal", dijo.