El maratoniano español Javier Guerra, tras su cuarto puesto en el maratón en los Europeos de Berlín, se declaró "enfadado y rabioso" por haberse quedado una vez más tan cerca de las medallas.

"Me siento enfadado, rabioso porque me he quedado otra vez muy cerca de las medallas, he vuelto a ser cuarto y es un puesto duro porque son muchos años trabajando tratando de conseguir un medalla", dijo a EFE poco después de la carrera.