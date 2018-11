La ausencia del delantero Javier 'Chicharito' Hernández, del West Ham de la Liga Premier de Inglaterra, es lo más llamativo en la selección mexicana de fútbol que se enfrentará este mes a Argentina en un par de partidos amistosos.

Hernández, máximo goleador del Tri con medio centenar de goles, no ha tenido actividad con la selección desde el Mundial de Rusia, y al no ser llamado ya no la tendrá hasta el 2019.