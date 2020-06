Paco Jémez, parte de su cuerpo técnico y siete jugadores acaban contrato el 30 de junio y, aunque se da por hecha la continuidad de todos hasta final de temporada, al menos hasta el 19 de julio, no está firmada esa prórroga de manera oficial en un contrato, algo que molesta al técnico.

"El club llega tarde. En la reunión que tuvimos ya hablamos de esto y deberíamos tener cerrada la continuidad de los que acabamos. A estas alturas deberíamos haber firmado una prórroga de nuestro contrato, porque no son maneras. Si no quieren que sigamos, que nos lo digan, porque yo cojo mi maleta y me voy", dijo Jémez, en su última conferencia de prensa.