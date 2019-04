La excapitana de la selección española de waterpolo Jennifer Pareja ha asegurado este martes que, cuando se quedó fuera del equipo nacional, tocó "fondo".

"Quedarme fuera de la selección era estar fuera de la vida, de mi vida, lo peor que me podía pasar en ese momento", admitió la exguardameta, que participó en la presentación del Programa de Transición de Deportistas "Working Athletes", creado por la Universidad de Navarra y el Center for Sports and Business Management (CSBM) para ayudar a deportistas y formarles en el ámbito empresarial.