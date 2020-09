Jesús Angulo, centrocampista de las Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano, aseguró este lunes que la mala suerte fue el factor que no permitió al equipo hacer más goles en el Apertura 2020.

"No era cuestión de adaptarnos, era más la mala suerte, el balón no quería entrar o no estábamos en el momento indicado para empujarlo, pero al fin apareció un partido en el que merecíamos ganar por ese marcador", confesó el jugador mexicano.