El taekwondista Jesús Tortosa, primer español que consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, afronta su segunda participación olímpica -después de Río 2016- con la misma ilusión que hace cuatro años, pero con un objetivo “algo mayor” ya que considera que la experiencia acumulada desde entonces le ayudará a “optar a una medalla perfectamente”.

“Fui a Río con 18 añitos, era muy joven y no sabía muy bien qué era. Esta vez con cuatro años más de experiencia, muchos más campeonatos a la espalda, la ilusión que tengo es la misma que entonces pero el objetivo es algo mayor. Al final en 2016 me clasifiqué por preolímpico, casi de rebote, y ahora lo he hecho por ranking como número 2. Eso me hace pensar que puedo optar a medalla perfectamente”, declaró.