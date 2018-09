Miguel Ángel Jiménez, ganador del Open Británico Sénior en Saint Andrews, afirmó que pese a que Sergio García no llega en su mejor momento, el español aportará toda su "experiencia" para el equipo Europa en la Ryder Cup 2018.

"Últimamente no ha estado en su mejor momento, pero eso no quiere decir que no sea válido para disputar la Ryder Cup, es un jugador muy bueno", dijo el golfista malagueño de 54 años durante un evento de Mitsubishi Electric en el campo de golf Race.