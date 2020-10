El australiano Jimmy Spithill, dos veces ganador de la Copa América y que será el patrón del AC75 Luna Rossa, es el único miembro no italiano en la tripulación y no ha ocultado que, "el Team New Zealand es claro favorito", porque "compite en sus propias aguas de origen y han pasado mucho tiempo navegando aquí".

"Los kiwis hicieron un buen trabajo en su primer AC75. Siempre son muy innovadores, muy prácticos, lógicos y duros. Tienen un talento increíble para la navegación de competición", ha advertido.