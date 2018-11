El expresidente del Barcelona Joan Laporta (2003-2010) reveló este martes que "planea" volver a presentarse a las próximas elecciones del club, previstas para 2021.

"Estoy planeando volver, aunque todavía no he decidido. Todavía no estoy seguro de hacerlo pero estoy pensando en cómo volveríamos a hacer un buen proyecto", reconoció en una conferencia organizada en Pekín por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China.