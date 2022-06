El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) aseguró al llegar a Sachsenring, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Alemania de MotoGP, que no sabe nada de su futuro: "Está todo como estaba en la carrera anterior y en la otra".

"Las decisiones no se toman en este aspecto por dos o tres carreras, creo que se analiza por la trayectoria de un piloto, y es ahí donde se sacan las conclusiones, aunque está claro que sacar buenos resultados en las últimas carreras supone una ayuda, pero lo que más ayuda es la trayectoria de ese piloto y no tanto si ha tenido problemas o no en las últimas carreras. Eso da igual", afirmó.