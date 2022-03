El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), tercer mejor tiempo el primer día de entrenamientos en Lusail (Qatar), se mostró satisfecho de su rendimiento. "Contentísimo sería si ganásemos, pero sí que estoy contento porque se ve el trabajo que estamos haciendo", dijo.

"En los test, sobre todo, es probar, pero aquí es donde se ve realmente quién ha mejorado y los pasos reales que se han dado y eso me hace estar muy satisfecho", explicó Mir, que recordó que su base del año pasado "ya era muy buena". "El asunto es que no llevábamos el ‘device’ -sistema de bloqueo de la suspensión de la moto- y no te estoy hablando del dispositivo que estrenamos en Austria, que era el primer prototipo y que era más pesado y no funcionaba tan bien", añadió.