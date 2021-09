"Mi juego está volviendo", aseguró el delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, que ante el Espanyol volvió a competir desde la operación en el tobillo derecho a la que se sometió en julio y afirmó que se sintió "bien" y "con libertad de movimientos" que antes no podía hacer por molestias.

"Me sentí bien, no me sentía bien desde hacía tiempo, con libertad de hacer movimientos en los que antes no me dolía y ahora no. Mi juego está volviendo y espero estar más preparado que nunca para este campeonato", señaló el joven delantero luso de 21 años en declaraciones ofrecidas por el club.